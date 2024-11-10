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Posted 10 ноября, 08:06

Published 10 ноября, 08:06

Modified 10 ноября, 08:08

Updated 10 ноября, 08:08

Итоги недели в Приморье: полмиллиона за одну ночь, привлекательные тигры и слово мэра

Итоги недели в Приморье: полмиллиона за одну ночь, привлекательные тигры и слово мэра

10 ноября 2024, 08:06
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые важные события недели с 4 по 10 ноября — в обзоре «Восток-Медиа»

Сдирание денег

Жильцы дома в центре Владивостока, расположенного по адресу Пушкинская, 48 недовольны работой управляющей компании МУПВ «Центральный», которая совсем недавно начала обслуживать МКД.

УК «Центральный» в Приморье «сдирает» деньги с людей за допуслуги?
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Укрепление дружбы

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Деловая встреча была посвящена двустороннему развитию туризма, культуры и спорта.

«Дружба на долгие годы»: губернатор Приморья провел переговоры с дипломатами КНДР
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Слово мэра

Подпорные стены — особая часть архитектурного облика Владивостока. Из-за необычного рельефа они становятся важными элементами инфраструктуры. Мэр дальневосточной столицы не обделяет вниманием значимые городские сооружения.

Глава обещание держит: рухнувшую летом подпорную стену восстановили во Владивостоке
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Новая должность Вячеслава Квона

8 ноября на заседании правительства Приморского края, которое проходило под председательством губернатора края Олега Кожемяко, был избран новый председатель Совета муниципалитетов Приморья. Им стал глава Артёма Вячеслав Квон.

Вячеслав Квон стал новым председателем Совета муниципалитетов Приморского края
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Первый МедиаСаммит

8 октября в правительстве Приморья прошел очередной этап слушаний краевого бюджета на предстоящие три года. Власти и жители региона обсудили сферу физической культуры и спорта, на которую, по данным губернатора края, будет направлено более пяти миллиардов рублей в 2025 году.

Первый молодежный МедиаСаммит завершился во Владивостоке
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Борьба с нелегалами

Жители Приморья обратили внимание — в регионе стало заметно меньше граждан из стран ближнего зарубежья. Это результат комплексной работы краевых властей, которые активно борются с нелегальной миграцией. А недавно в миграционное законодательство региона внесли новые изменения.

Добро пожаловать отсюда: власти Приморья выступают за усиление миграционной политики
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Привлекательные тигры

В Приморье, в восточных отрогах горной системы Сихотэ-Алинь, раскинулся Дальнегорск. Этот город компактно расположен в узкой долине реки Рудная и с двух сторон окружён сопками, покрытыми лесом. По его названию сразу становится понятно, что он далеко, и он — где-то между гор. Репортаж корреспондента «Восток-Медиа» раскрывает все прелести муниципалитета, который находится «на отшибе» края.

Жизнь «на отшибе» с тиграми: чем привлекает и отталкивает Дальнегорск?
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Полмиллиона за одну ночь

До Нового года осталось два месяца, и дом для большой компании дешевле 60 000 рублей в сутки уже не найти. Многие недорогие квартиры с хорошим расположением тоже забронированы. Базы отдыха ещё не все сформировали праздничный прайс, а те варианты, что есть, разбирают прямо сейчас. Найдет ли своего клиента коттедж, аренда которого обойдется в один миллион рублей за две ночи?

1 млн рублей за дом на Новый год просят в Приморье — обзор коттеджей на праздники
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