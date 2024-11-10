Итоги недели в Приморье: полмиллиона за одну ночь, привлекательные тигры и слово мэра

Posted 10 ноября, 08:06
Published 10 ноября, 08:06
Modified 10 ноября, 08:08
Updated 10 ноября, 08:08
Сдирание денег
Жильцы дома в центре Владивостока, расположенного по адресу Пушкинская, 48 недовольны работой управляющей компании МУПВ «Центральный», которая совсем недавно начала обслуживать МКД.
Укрепление дружбы
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Деловая встреча была посвящена двустороннему развитию туризма, культуры и спорта.
Слово мэра
Подпорные стены — особая часть архитектурного облика Владивостока. Из-за необычного рельефа они становятся важными элементами инфраструктуры. Мэр дальневосточной столицы не обделяет вниманием значимые городские сооружения.
Новая должность Вячеслава Квона
8 ноября на заседании правительства Приморского края, которое проходило под председательством губернатора края Олега Кожемяко, был избран новый председатель Совета муниципалитетов Приморья. Им стал глава Артёма Вячеслав Квон.
Первый МедиаСаммит
8 октября в правительстве Приморья прошел очередной этап слушаний краевого бюджета на предстоящие три года. Власти и жители региона обсудили сферу физической культуры и спорта, на которую, по данным губернатора края, будет направлено более пяти миллиардов рублей в 2025 году.
Борьба с нелегалами
Жители Приморья обратили внимание — в регионе стало заметно меньше граждан из стран ближнего зарубежья. Это результат комплексной работы краевых властей, которые активно борются с нелегальной миграцией. А недавно в миграционное законодательство региона внесли новые изменения.
Привлекательные тигры
В Приморье, в восточных отрогах горной системы Сихотэ-Алинь, раскинулся Дальнегорск. Этот город компактно расположен в узкой долине реки Рудная и с двух сторон окружён сопками, покрытыми лесом. По его названию сразу становится понятно, что он далеко, и он — где-то между гор. Репортаж корреспондента «Восток-Медиа» раскрывает все прелести муниципалитета, который находится «на отшибе» края.
Полмиллиона за одну ночь
До Нового года осталось два месяца, и дом для большой компании дешевле 60 000 рублей в сутки уже не найти. Многие недорогие квартиры с хорошим расположением тоже забронированы. Базы отдыха ещё не все сформировали праздничный прайс, а те варианты, что есть, разбирают прямо сейчас. Найдет ли своего клиента коттедж, аренда которого обойдется в один миллион рублей за две ночи?