Картина дня в Приморье: жуткая авария, морозы после аномалии и подешевевшие авто

Очевидцы сообщают об аварии с участием большегруза и служебной машины на мосту во Владивостоке. На месте работают пожарные и скорая помощь. Судя по кадрам с места, выживший водитель в рубашке родился. Аварийные комиссары рассказали, как все случилось.