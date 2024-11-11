Картина дня в Приморье: жуткая авария, морозы после аномалии и подешевевшие авто

Posted 11 ноября, 11:00
Published 11 ноября, 11:00
Modified 11 ноября, 11:02
Updated 11 ноября, 11:02
Жуткая авария случилась на мосту во Владивостоке
Очевидцы сообщают об аварии с участием большегруза и служебной машины на мосту во Владивостоке. На месте работают пожарные и скорая помощь. Судя по кадрам с места, выживший водитель в рубашке родился. Аварийные комиссары рассказали, как все случилось.
После аномального тепла в Приморье похолодает
Уже ближайшей ночью в Приморском крае прогнозируется резкое похолодание. Непогоду с мокрым снегом усугубят минусовые температуры.
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