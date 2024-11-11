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Posted 11 ноября, 11:00

Published 11 ноября, 11:00

Modified 11 ноября, 11:02

Updated 11 ноября, 11:02

Картина дня в Приморье: жуткая авария, морозы после аномалии и подешевевшие авто

Картина дня в Приморье: жуткая авария, морозы после аномалии и подешевевшие авто

11 ноября 2024, 11:00
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Жуткая авария случилась на мосту во Владивостоке

Очевидцы сообщают об аварии с участием большегруза и служебной машины на мосту во Владивостоке. На месте работают пожарные и скорая помощь. Судя по кадрам с места, выживший водитель в рубашке родился. Аварийные комиссары рассказали, как все случилось.

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После аномального тепла в Приморье похолодает

Уже ближайшей ночью в Приморском крае прогнозируется резкое похолодание. Непогоду с мокрым снегом усугубят минусовые температуры.

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Ввозить машины станет дешевле в Приморье

Популярные машины вновь можно приобрести напрямую из страны восходящего солнца. Ослабление ограничений позволит жителям Приморского края покупать излюбленные модели значительно дешевле.

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