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Posted 28 ноября, 11:01

Published 28 ноября, 11:01

Modified 28 ноября, 11:03

Updated 28 ноября, 11:03

Картина дня в Приморье: пожар на сухогрузе, жуткая авария и разграбление пляжа

Картина дня в Приморье: пожар на сухогрузе, жуткая авария и разграбление пляжа

28 ноября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Сухогруз вспыхнул в порту во Владивостоке

Пожар охватил судно, которое причалилось во Владивостоке. Выяснилось, что возгорание произошло в одной из кают.

Пожар случился на иностранном сухогрузе во Владивостоке — видео
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Жуткая авария с перевертышем не обошлась без пострадавших

Легковушка перевернулась на крышу в пригороде Владивостока. Специалисты службы аварийных комиссаров рассказали, из-за чего это произошло.

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Целый пляж забросало дарами моря

На побережьях Приморского края настоящий переполох. Десятки местных жителей пакетами гребут «халявные» деликатесы. Некоторые залезают даже в воду, чтобы ухватить добычу «пожирнее».

Один из жителей края насобирал целую ванну песчанок. Фото «улова» он поделился в сети.

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