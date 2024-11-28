Картина дня в Приморье: пожар на сухогрузе, жуткая авария и разграбление пляжа

Posted 28 ноября, 11:01
Published 28 ноября, 11:01
Modified 28 ноября, 11:03
Updated 28 ноября, 11:03
Сухогруз вспыхнул в порту во Владивостоке
Пожар охватил судно, которое причалилось во Владивостоке. Выяснилось, что возгорание произошло в одной из кают.
Жуткая авария с перевертышем не обошлась без пострадавших
Легковушка перевернулась на крышу в пригороде Владивостока. Специалисты службы аварийных комиссаров рассказали, из-за чего это произошло.
Целый пляж забросало дарами моря
На побережьях Приморского края настоящий переполох. Десятки местных жителей пакетами гребут «халявные» деликатесы. Некоторые залезают даже в воду, чтобы ухватить добычу «пожирнее».
Один из жителей края насобирал целую ванну песчанок. Фото «улова» он поделился в сети.