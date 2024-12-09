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Posted 9 декабря, 11:25

Published 9 декабря, 11:25

Modified 9 декабря, 11:27

Updated 9 декабря, 11:27

Картина дня в Приморье: фекалии рядом с булочками, голая на площади и драка на дороге

Картина дня в Приморье: фекалии рядом с булочками, голая на площади и драка на дороге

9 декабря 2024, 11:25
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Какашки рядом с тарелкой лежали в магазине

Во Владивостоке поход в магазин обернулся шокирующей ситуацией. Горожанин увидел то, от чего многие напрочь позабыли бы зачем пришли в это злосчастное место.

Возмутительный инцидент со «следами» крыс в торговом центре обрастает новыми подробностями. Вопиющее происшествие прокомментировали в Роспотребнадзоре.

«Какашки рядом с тарелкой»: жуткое зрелище наблюдали в супермаркете Приморья — видео
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Роспотребнадзор отреагировал на экскременты в супермаркете Владивостока
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Огромный голый силуэт возвышается над Владивостоком

Праздничную ель установили на главной площади Владивостока. Конструкция без веток уже возвышается на двадцать метров над землей. Специалистам предстоит прикрепить ветки и нарядить праздничную ель.

Голая стоит на главной площади: что происходит в центре Владивостока — фото
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Пугающая драка развернулась на проезжей части

За Некрасовским путепроводом в районе Молодежной во Владивостоке автомобилисты начали серьезную драку. Видео с места появилось в новых медиа.

Несколько автомобилистов устроили серьезную драку посреди проезжей части во Владивостоке. Их личности уже выясняют сотрудники полиции.

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