Картина дня в Приморье: фекалии рядом с булочками, голая на площади и драка на дороге

Posted 9 декабря, 11:25
Published 9 декабря, 11:25
Modified 9 декабря, 11:27
Updated 9 декабря, 11:27
Какашки рядом с тарелкой лежали в магазине
Во Владивостоке поход в магазин обернулся шокирующей ситуацией. Горожанин увидел то, от чего многие напрочь позабыли бы зачем пришли в это злосчастное место.
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