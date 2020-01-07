Губернаторы Дальнего Востока. Кто чем прославился в 2019 году?

Posted 7 января 2020, 08:18
Published 7 января 2020, 08:18
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Амурская область
Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал прошедший год не просто успешным, а судьбоносным для области.
В 2019 году были завершены два крупнейших в истории региона инфраструктурных проекта – это строительство моста в Китай и газопровода «Сила Сибири». Прошедший год положил начало новым большим стройкам – это вторая очередь космодрома «Восточный», трансграничная канатная дорога, новая взлетно-посадочная полоса и газохимический комплекс.
Амурская область заняла четвертое место в России по темпам роста собственных доходов, а также стала одним из лидеров в Дальневосточном регионе по приросту объема инвестиций.
Однако не обошелся год и без трудностей. Минувшим летом регион пережил сильнейший паводок. Несмотря на то, что власти готовились к удару стихии, разрушений избежать не удалось. Однако, как подчеркнул Василий Орлов, удалось главное – избежать гибели людей.
Республика Бурятия
Для республики 2019 год был первым в составе Дальневосточного федерального округа, куда она перешла в конце 2018-го. Соответственно, жители и бизнес получили доступ к мерам государственной поддержки, разработанным для Дальнего Востока.
Глава республики Алексей Цыденов сообщил СМИ о росте объема инвестиций в экономику региона 2019 году до 55,14 млрд рублей или 106% к уровню прошлого года.
Почти 45% этих средств пришлись на инвестиции в транспортную сферу.
"Это строительство и ремонт дорог, реконструкция железнодорожного вокзала, строительство терминала в аэропорту Байкал и прочее. - Также это добыча полезных ископаемых, в том числе на Эгитинском флюоритовом месторождении. Золотопромышленники вкладывают, угольный разрез Никольский - там также большие вложения. Большие инвестиции в перерабатывающее производство, это Улан-Удэнский авиационный завод, Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, на севере реализуется инвестпроект "Строительство производственного комплекса и развитие месторождений Хиагдинского рудного поля».
Еврейская автономная область
ЕАО, к сожалению, не может похвастаться большими успехами. На протяжении последних лет регион находится в состоянии перманентного кризиса и на сегодняшний день является, пожалуй, самым депрессивным среди субъектов ДФО. В довершении всего минувшим летом Еврейская автономия пережила наводнение. С последствиями паводка региональные власти справились плохо, фактически бросив часть пострадавших жителей на произвол судьбы. Серьезные проблемы возникли в регионе и при входе в отопительный сезон – часть объектов ЖКХ оказалась не готова к зиме.
Однако в регионе настолько сильны сегодня протестные настроения, и так близко Хабаровский край, фактически ставший вотчиной ЛДПР, что победа провластного кандидата на предстоящих выборах будет крайне непростой задачей.
Забайкальский край
Экономика Забайкальского края 2019 году впервые за несколько лет продемонстрировала рост по всем основным показателям. Об этом губернатор Александр Осипов рассказал в эфире телеканала "Россия-24":
"Инвестиции, валовый региональный продукт, основные объемы производства, выручки, товарооборота - по всем этим показателям впервые за многие годы у нас наблюдаются положительные значения. У нас почти на 5 % выросло промышленное производство, идет прирост инвестиций, на 2,5 % возросли реальные доходы населения, идет рост розничного товарооборота, оказания платных услуг, практически всех видов грузовых перевозок, а это показывает, что наша экономика растет".
Доходная часть регионального бюджета в 2019 году достигла рекордного уровня в 79,8 миллиарда рублей, увеличившись на 21,3 миллиарда рублей в сравнении с 2018 годом. Из них 4,6 миллиарда рублей составил рост собственных доходов региона.
Однако сказать, что в Забайкалье все хорошо, увы, нельзя. Совсем недавно регион пережил большую трагедию – аварию пассажирского автобуса, в результате которой погибли 19 и пострадали 20 человек. Происшествие вскрыло целый пласт нарушений в организации пассажирских перевозок в регионе и в функционировании частного бизнеса в целом, с которым новому главе региона Александру Осипову предстоит разбираться самым серьезным образом.
Камчатский край
В экономике региона в уходящем году не было ни крупных провалов, ни серьезных успехов. Это можно было бы назвать стабильностью, но на фоне невысокого уровня жизни населения уместнее говорить, что дела на Камчатке идут ни шатко ни валко.
Объем добычи рыбы сохранился на прошлогоднем уровне. А вот туристическая отрасль показала рост. В 2019 году на Камчатку зашли 20 круизных лайнеров, а число иностранных туристов, посетивших регион, составило 35 тысяч человек. Эти цифры почти в полтора раза превысили показатели позапрошлого года.
Однако на политическом поле региона не все гладко. Год завершился громким скандалом – возбуждением уголовного дела в отношении бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, которого подозревают во взяточничестве.
Эта история задела и губернатора региона Владимира Илюхина, который сегодня и без того находится в числе аутсайдеров по уровню доверия населения среди глав российских регионов. Особенно по имиджу губернатора в октябре ударила история с раздачей бесплатной рыбы жителям Петропавловска-Камчатского. Власти не ожидали что за горбушей придёт так много людей. Рыбу начали раздавать с одного рефрижераторного фургона, что вызвало давку , возмущение и привело к скандалам.
Магаданская область
Как сообщил на торжественном собрании, посвященном подведению итогов 2019 года, губернатор Магаданской области Сергей Носов, в 2019 году доходы населения региона выросли более, чем на 7 процентов. Среднедушевой доход составил порядка 65 тысяч рублей. Реальная начисленная заработная плата за 9 месяцев текущего года показала рост на 4 %, номинальная зарплата сложилась в размере 88,4 тысячи рублей, сообщается на сайте Правительства региона.
Но статистика статистике рознь. В конце прошлого года в федеральных СМИ появилась информация о том, что область оказалась на последнем месте в России по уровню освоения средств федерального бюджета, выделенных на реализацию национальных проектов. И хотя региональные власти объяснили это некой «технической ошибкой», осадочек от всей этой истории, как говорится, остался. Кроме того, область пережила за истекший год несколько чувствительных социально-экономических скандалов, связанных с ростом розничных цен и ухудшением качества медицинского обслуживания. В октябре в Магадане был избит неизвестными местный журналист Андрей Гришин, критиковавший региональные власти в своих публикациях.
Сам Сергей Носов прославился фразой, произнесенной на заседании правительства по поводу новаций в бюджетном процессе: Если не заказал деньги заранее, кури бамбук, съезди в Приморский край, нарежь и кури его. Подходы к бюджетному процессу надо менять". Вскоре после этого прямые трансляции заседаний правительства области были прекращены.
Стоит отметить, что Носову удалось снизить тариф на электроэнергию в своей области. В 2019 году он составлял 5,25 за киловатт, на 2020 утвержден тариф 3,51 руб за киловатт. И это стало лучшим подарком магаданцам.
Тем не менее, по версии экспертов коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», Сергей Носов оказался в нижней части рейтинга дальневосточных губернаторов, разделив 8-9 места из 11 возможных с Сергеем Фургалом.
Приморский край
2019 год стал для Олега Кожемяко первым полным годом в должности губернатора – годом, в течение которого самое пристальное внимание было приковано к исполнению его предвыборных обещаний.
Поздравляя жителей Приморья с наступающим Новым годом, Олег Кожемяко отметил, что в 2019 году удалось сдвинуть с мёртвой точки многолетние проблемы края: 710 детей-сирот получили жильё, новосёлами стали около 500 семей из числа обманутых дольщиков. Почти 28 тысяч приморцев получили льготный статус «дети войны». Реализован проект благоустройства «1000 дворов», установлено более 500 детских и спортивных площадок.
В Национальном рейтинге инвестиционного климата Приморский край поднялся почти на 20 позиций – с 76 на 55 место.
Республика Саха (Якутия)
Для Айсена Николаева 2019 год также стал первым полным годом в должности главы региона. И главными его достижениями за этот год стали - положительное решение по строительству моста через реку Лена, а также включение в Арктическую зону еще восьми регионов Якутии. Также в активе Айсена Николаева и Республики Саха – запуск газопровода «Сила Сибири», являющегося межрегиональным проектом. В рамках модернизации внутрирегиональной транспортной инфраструктуры был построен мост через реку Марха.
Все это, с одной стороны, добавило очков в копилку личной популярности и авторитета Айсена Николаева. С другой же стороны, Николаев отметился в ряде скандалов, что явно подпортило политические итоги года для региональной власти. Достаточно вспомнить неоднозначную идею губернатора по исполнению во всех школах региона гимна России перед началом занятий. Эксперты полагают, что в этом случае якутский губернатор явно «побежал впереди паровоза». А в самом конце года у главы региона, который демонстративно передвигался по Москве в метро, обнаружили солидный автопарк, содержащийся на бюджетные деньги в столице.
Сахалинская область
Валерий Лимаренко, возглавивший Сахалинскую область год назад в качестве врио губернатора, а в сентябре ставший полноправным избранным главой региона в 2019-ом, успел многое. Особенно в сферах социальной политики и транспорта. За прошлый год на Сахалине удалось существенно сократить уровень бедности в регионе. Был повышен минимальный размер пенсии до 15 тысяч рублей. Помимо этого все пенсионеры области начали получать ежемесячную надбавку к пенсии – 1 тысячу рублей. Заработала «Социальная карта сахалинца», по которой льготники получают скидки в магазинах и аптеках. Сахалин стал одним из лидеров по количеству действующих региональных льгот.
В 2019 году правительству региона удалось добиться увеличения авиарейсов между Москвой и Южно-Сахалинском. На остров снова стали летать самолеты «Аэрофлота». Существенно расширилась сеть внутрирегиональных маршрутов, на которых при этом теперь действует единый тариф. А на московском направлении сохранены «плоские тарифы», которые субсидируются из областного бюджета.
Хабаровский край
Жителям Хабаровского края 2019 год запомнится чередой громких уголовных дел в отношении высокопоставленных лиц, трагедией в лагере «Холдоми», унесшей жизни четверых детей, и сентябрьскими выборами, в результате которых на всех уровнях представители ЛДПР одержали разгромные победы над конкурентами.
А вот о достижениях команды Сергея Фургала в сфере повышения качества жизни людей сказать практически нечего. В 2019 году в регионе зафиксирован рекордный за последние несколько лет уровень оттока населения, выросла безработица, смертность превышала рождаемость, доходы населения сократились, выросли цены на большинство потребительских товаров, тарифы ЖКХ и налоги. В национальном рейтинге инвестиционного климата Хабаровский край выпал из ТОП-30, провалившись с 18 на 39 место.
Кроме того, регион регулярно сотрясают коррупционные скандалы. Среди них можно отметить историю с предприятием «Амурсталь», обыски в краевом правительстве. Всё это происходит на фоне информации об обнаружении у семьи губернатора многомиллионных активов.
Из положительного – в Хабаровске наконец-то открылся модернизированный аэропорт с современным аэровокзалом.
Чукотский автономный округ
По оценкам экспертов Чукотский автономный округ входит в число субъектов РФ с наиболее стабильной политической ситуацией. У руля региона опытный губернатор Роман Копин, который находится на этом посту более десяти лет и сохраняет достаточно высокий уровень доверия населения.
В национальном рейтинге инвестиционного климата Чукотка второй год подряд получает наивысшую оценку от предпринимателей по мерам государственной финансовой поддержки.
В 2019 году был принят ряд важных решений, которые открывают перед регионом новые перспективы. Большая часть из них связана с развитием Северного морского пути. На Чукотке находятся два порта, которые станут опорными точками арктического маршрута – это Певек и Провидения. В план развития инфраструктуры Севморпути включены два чукотских аэропорта – Певек и Кепервеем, которые будут реконструированы в ближайших пяти лет.
В 2019 году было объявлено об открытии прямого рейса между Анадырем и Владивостоком. Продажа билетов стартовала в декабре, а полеты начнутся в мае 2020. Маршрут попал в число субсидируемых.