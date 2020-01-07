Губернаторы Дальнего Востока. Кто чем прославился в 2019 году?

Все это, с одной стороны, добавило очков в копилку личной популярности и авторитета Айсена Николаева. С другой же стороны, Николаев отметился в ряде скандалов, что явно подпортило политические итоги года для региональной власти. Достаточно вспомнить неоднозначную идею губернатора по исполнению во всех школах региона гимна России перед началом занятий. Эксперты полагают, что в этом случае якутский губернатор явно «побежал впереди паровоза». А в самом конце года у главы региона, который демонстративно передвигался по Москве в метро, обнаружили солидный автопарк, содержащийся на бюджетные деньги в столице.