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Posted 19 августа, 11:43

Published 19 августа, 11:43

Modified 19 августа, 11:45

Updated 19 августа, 11:45

Картина дня в Приморье: штормовое, рухнувший мост, спасенный малыш и жуткие ливни

Картина дня в Приморье: штормовое, рухнувший мост, спасенный малыш и жуткие ливни

19 августа 2024, 11:43
Фото: vostokmedia.com
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Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Новое штормовое

Тропический шторм образовался в Тихом океане и движется в сторону Приморья. Он достигнет территории края уже через пару дней и принесет сильные дожди.

Штормовое предупреждение: новый тропический вихрь JONGDARI идет в сторону Приморья
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Бетонный мост рухнул на выходных

В Шкотовском округе Приморского края часть мостового сооружения рухнула в воду в тот момент, когда по нему ехал самосвал. К слову, владельцы грузовика уже приступили к ремонту муниципального имущества.

Мост рухнул в Новороссии — видео
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Малыша спасли из жуткой западни в Приморье

Малыш провалился в яму в Приморье и громко звал на помощь. К нему подоспели неравнодушные люди.

Малыша спасали из огромной ямы в Приморском крае — видео
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Ливни пришли в Приморье

Ливень ударил по Надеждинскому району Приморья. В одном из поселков ручьи и речки потекли прямо по участкам, смывая все на своем пути.

Через пару часов после начала ливня во Владивостоке начало подтапливать квартиры в некоторых жилых домах. Жильцы одной из многоэтажек поделились видео из своих домов.

Ливни начали подтапливать низины во Владивостоке. Практически в каждом районе есть хотя бы одно место, в котором скопилась вода.

Жуткий ливень начался в Надеждинском районе — видео
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Из-за ливня вода стала затекать в квартиры жителей Владивостока — видео
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