Картина дня в Приморье: штормовое, рухнувший мост, спасенный малыш и жуткие ливни

Posted 19 августа, 11:43
Published 19 августа, 11:43
Modified 19 августа, 11:45
Updated 19 августа, 11:45
Новое штормовое
Тропический шторм образовался в Тихом океане и движется в сторону Приморья. Он достигнет территории края уже через пару дней и принесет сильные дожди.
Бетонный мост рухнул на выходных
В Шкотовском округе Приморского края часть мостового сооружения рухнула в воду в тот момент, когда по нему ехал самосвал. К слову, владельцы грузовика уже приступили к ремонту муниципального имущества.
Малыша спасли из жуткой западни в Приморье
Малыш провалился в яму в Приморье и громко звал на помощь. К нему подоспели неравнодушные люди.
Ливни пришли в Приморье
Ливень ударил по Надеждинскому району Приморья. В одном из поселков ручьи и речки потекли прямо по участкам, смывая все на своем пути.
Через пару часов после начала ливня во Владивостоке начало подтапливать квартиры в некоторых жилых домах. Жильцы одной из многоэтажек поделились видео из своих домов.
Ливни начали подтапливать низины во Владивостоке. Практически в каждом районе есть хотя бы одно место, в котором скопилась вода.