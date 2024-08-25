vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа, 09:01

Published 25 августа, 09:01

Modified 25 августа, 09:01

Updated 25 августа, 09:01

Итоги недели в Приморье: поздравление Сиденко, работа Кожемяко и Квона и добыча меда

Итоги недели в Приморье: поздравление Сиденко, работа Кожемяко и Квона и добыча меда

25 августа 2024, 09:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Итоги недели
Самые важные события недели с 19 по 25 августа — в обзоре «Восток-Медиа»

Поздравление Сиденко

23 августа в городе Артём адмирал Константин Сиденко принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику шахтёрам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. После церемонии адмирал выступил на митинге, посвящённом Дню шахтёра, где поздравил горожан и работников отрасли.

Адмирал Сиденко поздравил шахтёров Артёма с профессиональным праздником
Узнать подробнее

Работа Кожемяко и Квона

В центре Артема создали новые пешеходные зоны, детские площадки и места для отдыха горожан. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Артема Вячеслав Квон осмотрели благоустроенные парки и набережную.

Новые парки и набережную в Артеме осмотрели Олег Кожемяко и Вячеслав Квон
Узнать подробнее

Добыча меда

Как в одном улье уживаются десятки тысяч пчёл? Сколько «жизней» стоит ложка мёда? Почему трутень — это не оскорбление, а миссия? Ответы на эти и другие вопросы — в фоторепортаже «Восток-Медиа» с приморской пасеки.

Как в Приморье мёд добывают? : пчёлы на пасеке «рассказали» о секретах своего дела
Узнать подробнее

Интенсивные дожди и 113 миллиметров воды: как непогода ударила по Владивостоку

Во Владивостоке к семи утра выпало 113 мм осадков. Во многих районах дождь продолжается, аварийные службы продолжают устранять последствия наступления стихии.

Интенсивные дожди и 113 миллиметров воды: как непогода ударила по Владивостоку
Узнать подробнее

Закрытие воздушного пространства во Владивостоке

Самолетам и вертолетам будет запрещено передвигаться в воздушном пространстве Владивостока. Ограничения также коснутся и акватории города.

Важное объявление: воздушное пространство закроют во Владивостоке — почему?
Узнать подробнее

Рухнувшую подпорную стену восстановят во Владивостоке

Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что городские власти восстановят подпорную стену на Славянской вне зависимости от того, в чьей зоне ответственности она находится.

Рухнувшую подпорную стену восстановит Администрация Владивостока
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги недели в Приморье: новый тайфун, полный блэкаут и морские гадыИтоги недели в Приморье: крушение самолета, дорогая игрушка, атака акул и лучший пляжИтоги недели в Приморье: Прямой эфир с губернатором, обрушение в «Акватории» и циклон
#Новости#Общество#Итоги недели#Приморский край#Итоги
Подпишитесь
Популярное