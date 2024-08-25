Итоги недели в Приморье: поздравление Сиденко, работа Кожемяко и Квона и добыча меда

Posted 25 августа, 09:01
Published 25 августа, 09:01
Modified 25 августа, 09:01
Updated 25 августа, 09:01
Поздравление Сиденко
23 августа в городе Артём адмирал Константин Сиденко принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику шахтёрам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. После церемонии адмирал выступил на митинге, посвящённом Дню шахтёра, где поздравил горожан и работников отрасли.
Работа Кожемяко и Квона
В центре Артема создали новые пешеходные зоны, детские площадки и места для отдыха горожан. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Артема Вячеслав Квон осмотрели благоустроенные парки и набережную.
Добыча меда
Как в одном улье уживаются десятки тысяч пчёл? Сколько «жизней» стоит ложка мёда? Почему трутень — это не оскорбление, а миссия? Ответы на эти и другие вопросы — в фоторепортаже «Восток-Медиа» с приморской пасеки.
Интенсивные дожди и 113 миллиметров воды: как непогода ударила по Владивостоку
Во Владивостоке к семи утра выпало 113 мм осадков. Во многих районах дождь продолжается, аварийные службы продолжают устранять последствия наступления стихии.
Закрытие воздушного пространства во Владивостоке
Самолетам и вертолетам будет запрещено передвигаться в воздушном пространстве Владивостока. Ограничения также коснутся и акватории города.
Рухнувшую подпорную стену восстановят во Владивостоке
Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что городские власти восстановят подпорную стену на Славянской вне зависимости от того, в чьей зоне ответственности она находится.