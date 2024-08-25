Итоги недели в Приморье: поздравление Сиденко, работа Кожемяко и Квона и добыча меда

Как в одном улье уживаются десятки тысяч пчёл? Сколько «жизней» стоит ложка мёда? Почему трутень — это не оскорбление, а миссия? Ответы на эти и другие вопросы — в фоторепортаже «Восток-Медиа» с приморской пасеки.