Итоги недели в Приморье: крушение самолета, дорогая игрушка, атака акул и лучший пляж

Ещё несколько лет назад, каждый год, подводя итоги Единого государственного экзамена, в администрации Владивостока констатировали: у старшеклассников города — большие проблемы с точными науками. Математику и другие точные предметы ребята сдавали на низкие баллы. Есть ли подвижки к лучшему сегодня?