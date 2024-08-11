Итоги недели в Приморье: крушение самолета, дорогая игрушка, атака акул и лучший пляж

Posted 11 августа, 08:17
Published 11 августа, 08:17
Modified 11 августа, 08:19
Updated 11 августа, 08:19
Будущее Владивостока
За три года руководства городом глава Владивостока Константин Шестаков кардинально изменил подход к развитию дальневосточной столицы. Эти принципы, отраженные в мастер-плане, помогут построить город будущего, уверены эксперты.
Лучшее образование
Ещё несколько лет назад, каждый год, подводя итоги Единого государственного экзамена, в администрации Владивостока констатировали: у старшеклассников города — большие проблемы с точными науками. Математику и другие точные предметы ребята сдавали на низкие баллы. Есть ли подвижки к лучшему сегодня?
Ущерб минимизирован
Начатая в Приморском крае в 2023 году системная и систематическая работа по расчистке русел рек и борьбе с паводками дала ощутимые результаты, ставшие очевидными после ливней, прошедших в регионе в конце июля-начале августа. Ущерб от буйства стихии — и это факт — удалось минимизировать.
Крах империи
На этой неделе «Эскадру», одного из крупнейших строительных подрядчиков Владивостока, сотряс очередной нокаутирующий хук — прокуратура объявила, что будет отсуживать один из лакомых земельных кусочков в пригороде Владивостока.
Новые правила
С 1 августа 2024 года в России вступил в силу ряд новых инициатив, которые значительно упростят жизнь граждан. Эти изменения касаются как социальных выплат, так и взаимодействия с органами власти. О ключевых нововведения, которые начали действовать в последний месяц лета, читайте в материале.
Дорогая игрушка
Обрушение потолка в водном комплексе «Акватория» вновь напомнило жителям Владивостока о местной легенде девелопмента — сбежавшем за границу Борисе Позднякове. Проект с рухнувшей на головы посетителей «крышей» бизнесмен считал способом потешить свои амбиции и вызовом творцу.
Крушение самолета
В Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту из Сахалинской области. На борту находились два человека. Начаты поисково-спасательные мероприятия.
В Единой диспетчерской дежурной службе сообщили, что в двух километрах от Стеклянухи в Шкотовском муниципальном округе потерпел крушение самолет. Пилот и пассажир погибли.
Стая акул
Председатели Федерации Рыболовного спорта Приморского края Александр Ермолаев рассказал корреспонденту «Восток-Медиа», что к берегам Приморья подошла стая акул.
Лучший пляж
Пляжный отдых в самом разгаре. Отпускники продолжают изучать изумительные локации в Приморском крае.