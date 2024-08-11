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Posted 11 августа, 08:17

Published 11 августа, 08:17

Modified 11 августа, 08:19

Updated 11 августа, 08:19

Итоги недели в Приморье: крушение самолета, дорогая игрушка, атака акул и лучший пляж

Итоги недели в Приморье: крушение самолета, дорогая игрушка, атака акул и лучший пляж

11 августа 2024, 08:17
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые важные события недели с 5 по 11 августа — в обзоре «Восток-Медиа»

Будущее Владивостока

За три года руководства городом глава Владивостока Константин Шестаков кардинально изменил подход к развитию дальневосточной столицы. Эти принципы, отраженные в мастер-плане, помогут построить город будущего, уверены эксперты.

Владивосток будущего: мастер-план поможет построить город, в котором хочется жить
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Лучшее образование

Ещё несколько лет назад, каждый год, подводя итоги Единого государственного экзамена, в администрации Владивостока констатировали: у старшеклассников города — большие проблемы с точными науками. Математику и другие точные предметы ребята сдавали на низкие баллы. Есть ли подвижки к лучшему сегодня?

Константин Шестаков: «Дети Владивостока должны получать лучшее образование»
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Ущерб минимизирован

Начатая в Приморском крае в 2023 году системная и систематическая работа по расчистке русел рек и борьбе с паводками дала ощутимые результаты, ставшие очевидными после ливней, прошедших в регионе в конце июля-начале августа. Ущерб от буйства стихии — и это факт — удалось минимизировать.

Губернатор Приморья: паводок встречаем во всеоружии, работы будем продолжать
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Крах империи

На этой неделе «Эскадру», одного из крупнейших строительных подрядчиков Владивостока, сотряс очередной нокаутирующий хук — прокуратура объявила, что будет отсуживать один из лакомых земельных кусочков в пригороде Владивостока.

Смахнули «поздняковщину»: крах империи в прямом эфире?
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Новые правила

С 1 августа 2024 года в России вступил в силу ряд новых инициатив, которые значительно упростят жизнь граждан. Эти изменения касаются как социальных выплат, так и взаимодействия с органами власти. О ключевых нововведения, которые начали действовать в последний месяц лета, читайте в материале.

Перерасчет пенсии, пособия на детей и др.: что изменилось с 1 августа 2024 года?
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Дорогая игрушка

Обрушение потолка в водном комплексе «Акватория» вновь напомнило жителям Владивостока о местной легенде девелопмента — сбежавшем за границу Борисе Позднякове. Проект с рухнувшей на головы посетителей «крышей» бизнесмен считал способом потешить свои амбиции и вызовом творцу.

«Дорогая игрушка» и «вызов творцу» — основатель «Акватории» о своем проекте
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Крушение самолета

В Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту из Сахалинской области. На борту находились два человека. Начаты поисково-спасательные мероприятия.

На борту было два человека: самолет исчез в Приморском крае
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В Единой диспетчерской дежурной службе сообщили, что в двух километрах от Стеклянухи в Шкотовском муниципальном округе потерпел крушение самолет. Пилот и пассажир погибли.

Новые данные об исчезнувшем самолете в Приморском крае — официально
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Стая акул

Председатели Федерации Рыболовного спорта Приморского края Александр Ермолаев рассказал корреспонденту «Восток-Медиа», что к берегам Приморья подошла стая акул.

На приморских рыбаков напала стая акул
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Лучший пляж

Пляжный отдых в самом разгаре. Отпускники продолжают изучать изумительные локации в Приморском крае.

«Это не Мальдивы, это Приморский край»: невероятно красивый пляж восхитил туристов
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«Сейчас махнуть бы туда»: райский пляж с кристально чистой водой найден в Приморье
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