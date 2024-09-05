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Posted 5 сентября, 10:36

Published 5 сентября, 10:36

Modified 5 сентября, 10:38

Updated 5 сентября, 10:38

Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги третьего дня

Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги третьего дня

5 сентября 2024, 10:36
Фото: vostokmedia.com
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ВЭФ-2024
Самые интересные события второго дня ВЭФ-2024 — в обзоре «Восток-Медиа»

Курорт будущего появится в Приморье

Хасанский округ станет площадкой для создания круглогодичного морского курорта мирового уровня, который будет привлекать до полумиллиона туристов в год. Первая очередь проекта будет запущена уже в 2028 году. Тема создания курорта обсуждалась на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Реализация масштабного проекта не только увеличит турпоток в Приморском крае, но и предоставит тысячи рабочих мест для жителей региона. Более того, в ходе строительства улучшится инфраструктура.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко принял участие в пленарной сессии правительства Приморья, посвященной созданию круглогодичного морского курорта в Хасанском округе.

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Пленарное заседание ВЭФ-2024 прошло во Владивостоке

Сессия началась со вступительного слова Президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что Дальний Восток — это стратегически важный регион для развития России и установления ее позиции в мире.

Во время своего выступления на пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин отметил, что ставку по дальневосточной и арктической ипотеке сохранят на прежнем уровне. Также глава государства перечислил другие меры, направленные на поддержку молодых семей.

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Молодой человек сделал предложение своей любимой прямо на сессии ВЭФ

На Восточном экономическом форуме кардинально меняется жизнь участников мероприятий. Прямо на лектории с официальным представителем МИД России студент вывел отношения со своей девушкой на новый уровень.

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