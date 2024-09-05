Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги третьего дня

Хасанский округ станет площадкой для создания круглогодичного морского курорта мирового уровня, который будет привлекать до полумиллиона туристов в год. Первая очередь проекта будет запущена уже в 2028 году. Тема создания курорта обсуждалась на пленарной сессии Восточного экономического форума.