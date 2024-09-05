Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги третьего дня

Posted 5 сентября, 10:36
Published 5 сентября, 10:36
Modified 5 сентября, 10:38
Updated 5 сентября, 10:38
Курорт будущего появится в Приморье
Хасанский округ станет площадкой для создания круглогодичного морского курорта мирового уровня, который будет привлекать до полумиллиона туристов в год. Первая очередь проекта будет запущена уже в 2028 году. Тема создания курорта обсуждалась на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Реализация масштабного проекта не только увеличит турпоток в Приморском крае, но и предоставит тысячи рабочих мест для жителей региона. Более того, в ходе строительства улучшится инфраструктура.
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко принял участие в пленарной сессии правительства Приморья, посвященной созданию круглогодичного морского курорта в Хасанском округе.
Пленарное заседание ВЭФ-2024 прошло во Владивостоке
Сессия началась со вступительного слова Президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что Дальний Восток — это стратегически важный регион для развития России и установления ее позиции в мире.
Во время своего выступления на пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин отметил, что ставку по дальневосточной и арктической ипотеке сохранят на прежнем уровне. Также глава государства перечислил другие меры, направленные на поддержку молодых семей.
Молодой человек сделал предложение своей любимой прямо на сессии ВЭФ
На Восточном экономическом форуме кардинально меняется жизнь участников мероприятий. Прямо на лектории с официальным представителем МИД России студент вывел отношения со своей девушкой на новый уровень.