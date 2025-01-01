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Posted 1 января, 09:03

Published 1 января, 09:03

Modified 1 января, 09:03

Updated 1 января, 09:03

Самые яркие политические события ушедшего 2024 года в Приморье

На политической арене: достижения Приморского края в 2024 году

1 января 2025, 09:03
Фото: 1MI.

Самые яркие политические события ушедшего 2024 года в Приморье

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Ушедший 2024 год был довольно богат на политические события, которые в итоге стали драйверами развития Приморского края. Регион был отмечен на федеральном уровне за достижения почти во всех отраслях экономики, внимание к Приморью было приковано и со стороны зарубежных партнеров.

Рекордное голосование

Жители Приморского края показали рекордную сплоченность, проголосовав за действующего президента России Владимира Путина. Высокой была и явка — более 75 процентов, и число проголосовавших за кандидатуру Путина — более 88 процентов.

Губернатор отметил, что результаты выборов свидетельствуют о единстве жителей региона.

«Это особенно важно в период проведения специальной военной операции, когда наши братья, наши земляки героически сражаются на фронте. Мы показали свое единение. А когда мы едины — мы непобедимы. Все мы сделали свой выбор, обозначив путь развития страны и, конечно, Приморского края, на ближайшие шесть лет», — резюмировал глава края.
Губернатор Приморья — о выборах президента РФ: «Это говорит о нашем единстве» — видео
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Фото: 1MI

Приморье — форпост России на Дальнем Востоке

Очередной, девятый Восточный экономический форум тоже побил свои рекорды — по привлечению внимания со стороны, как соседних стран-партнеров, так и стран не особо нам дружественных. В 2024 году ВЭФ собрал более 7000 человек, в том числе свыше 1500 представителей СМИ из 75 стран и территорий, включая Россию. Форум посетили представители 16 недружественных стран и территорий. Самые многочисленные делегации: Китай, Малайзия, Болгария, Вьетнам и Мьянма. На площадке подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей.

Юрий Трутнев отметил победу Приморья в онлайн-голосовании по итогам ВЭФ-2024
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Визит президента Путина в Приморье

Глава государства Владимир Путин побывал с очередным рабочим визитом в Приморском крае, где встретился с губернатором Олегом Кожемяко и принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, в рамках которого президент сделал несколько важных для региона заявлений.

В частности, на Восточном экономическом форуме было принято решение о создании международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, и первый МТОР будет располагаться именно в Приморье.

Владимир Путин: Первый международный ТОР может появиться в Приморье
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Кроме того, будет построен автотранспортный коридор Санкт-Петербург — Владивосток, который станет одним из важнейших факторов развития Дальнего Востока. Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2024 заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин: транспортный коридор Санкт-Петербург — Владивосток будет построен
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Фото: 1MI

Олег Кожемяко возглавил комиссию Госсовета по туризму

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назначен куратором туристического направления в комиссии Государственного совета РФ. Основным направлением комиссии стала подготовка к реализации новых нацпроектов с учетом специфики и интересов регионов.

Приморье традиционно остается одним из самых привлекательных туристических направлений как внутреннего, так и международного туризма. Треть всех путешественников по Дальнему Востоку России выбирают именно Приморский край. В крае продолжают создаваться новые туристические объекты, крупные туристские комплексы и кластеры, открываются новые маршруты, проводятся десятки крупнейших событийных мероприятий. В 2024 году Владивосток стал одной из Молодежных столиц России, что позволило усилить работу над развитием такого направления, как молодежный туризм.

Губернатор Приморского края возглавит комиссию госсовета по туризму
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Фото: primorsky.ru

Приморцы снова ездят в Северную Корею

Благодаря усилиям губернатора Приморья Олега Кожемяко были возобновлены туристические поездки в КНДР, в 2024 году в стране утренней свежести побывали уже две туристические группы, прибывшие из Приморья. В состав делегаций вошли не только жители края, но и других регионов России. Первый тур состоялся в феврале, а второй весной 2024 года.

«Во вторую поездку отправились 120 человек. Эта группа стала самой большой за всю историю туристических путешествий из России в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Безусловно, это говорит о популярности такого направления у туристов, что для Приморья очень важно: Владивосток становится хабом на пути в Северную Корею для туристов из разных регионов России», — сказал руководитель агентства по туризму Приморья Арсений Крепский.

В целом партнерские отношения с этой страной в 2024 году получили значительный толчок в развитии — это способствовали многочисленные встречи приморских и северокорейских представителей. В результате таких рабочих поездок были приняты решения о возобновлении транспортного сообщения между Приморьем и городами КНДР, наладились деловые контакты, укрепились культурные и туристические связи.

В Северную Корею из Приморья: россияне стали частыми гостями Страны утренней свежести
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Кожемяко отправится в КНДР вместе с Путиным
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Пассажирское железнодорожное сообщение между Приморьем и КНДР планируется возобновить
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Это делать можно: три мифа о КНДР, которые пора позабыть
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Фото: vostokmedia.com

Глава Артёма возглавил Совет муниципалитетов Приморья…

Ассоциацию «Совет муниципальных образований Приморского края» возглавил глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон. Он был единогласно избран главой этого важного объединения — на заседании правительства Приморского края.

Эксперты отмечают, что Вячеслав Квон пользуется уважением жителей АГО, работает на благо округа, большое значение уделяет поддержке СВО и её участников, неоднократно выезжал в зону проведения операции, доставляя землякам-артёмовцам гуманитарную помощь. По его инициативе и при полном содействии в селе Екатериновка Херсонской области был установлен монумент памяти артёмовцев-бойцов СВО.

Глава Артёма Вячеслав Квон возглавил Совет муниципалитетов Приморского края
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Фото: kwonvyacheslav

… И стал мэром года

Лидером в категории «Лучший мэр малого города» эксперты Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) выбрали приморского градоначальника Вячеслава Квона. Организаторы отметили, что в случае с Квоном произошло интересное совпадение мнений — результаты народного голосования повторили оценки экспертного жюри. До старта конкурса претенденты презентовали достижения своих городов. Артёмовский округ сделал ставку на эффективную коммуникацию с жителями и их активное участие в развитии муниципалитета. И эта ставка оказалось выигрышной.

Вячеслав Квон стал «Мэром года»
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Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что форум ТОС «Живем в Приморье. Решаем вместе» собрал активных представителей территориальных общественных самоуправлений со всего Приморья, чтобы подвести итоги года, обменяться опытом и наметить планы на будущее. Участники активно рассказывали о том, что удалось сделать и какие проекты они еще планируют реализовать.

ТОСы объединяют общественников: лучшие практики обсудили на форуме в Приморье
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