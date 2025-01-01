На политической арене: достижения Приморского края в 2024 году

Очередной, девятый Восточный экономический форум тоже побил свои рекорды — по привлечению внимания со стороны, как соседних стран-партнеров, так и стран не особо нам дружественных. В 2024 году ВЭФ собрал более 7000 человек, в том числе свыше 1500 представителей СМИ из 75 стран и территорий, включая Россию. Форум посетили представители 16 недружественных стран и территорий. Самые многочисленные делегации: Китай, Малайзия, Болгария, Вьетнам и Мьянма. На площадке подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей.