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Posted 20 февраля 2021, 06:54

Published 20 февраля 2021, 06:54

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Итоги недели в Приморье: кровавое 14 февраля, экс-мэр в больнице и неизвестный зверь

20 февраля 2021, 06:54
Сюжет
Эксклюзив
Самые интересные события минувшей недели — в обзоре «Восток-Медиа»

Кровавый день влюблённых

Для посетителей владивостокского бара «Кооператив» День святого Валентина оказался несколько омрачен — в наполненном людьми помещении произошел взрыв.

Воскресным вечером 14 февраля в недавно открытом заведении на ул. Фонтанной праздничную атмосферу нарушил громкий хлопок, после которого, как сообщают очевидцы, в воздухе повис запах пороха и паленого мяса. От толпы отдыхающих отделился державшийся за свою руку молодой человек в окровавленной одежде.

По бару тут же распространились слухи: взорвалась граната, пострадавшему оторвало пальцы, которые остались лежать на полу заведения. В пользу этой версии говорило и скорое появление людей, начавших что-то подбирать с пола и складывать в контейнер со льдом. Через некоторое время на место прибыла полиция.

Впоследствии представитель заведения раскрыл «Восток-Медиа» детали произошедшего. Народная молва все несколько приукрасила — в руках у молодого человека взорвалась петарда, а не граната. Также сотрудник рассказал, что неудачный эксперимент с пиротехникой стоил жертве лишь кончика одного пальца.

В другом материале «Восток-Медиа» представило точку зрения пиротехнического эксперта, который не верит в версию заведения.

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Погодные качели

На прошедшей неделе Приморье столкнулось с резким изменением погодных условий — сначала по краю ударил циклон, а затем в регионе потеплело до плюсовых отметок.

С 15 по 17 февраля Приморский край находился во власти циклона, принесшего с собой снегопад и резкий ветер. Это не могло не создать затруднения на дорогах — «Восток-Медиа» писало о серьёзных заторах во Владивостоке и резком росте количества ДТП в регионе в целом.

Уже с середины недели в крае начало теплеть, а в пятницу, 19 февраля, температура воздуха местами достигла +6 градусов. Оттепель, однако, не задержится надолго — в предстоящие праздничные дни ожидается некоторое похолодание.

Вчера «Восток-Медиа» передавало прогноз синоптиков на март. Так, в первом весеннем месяце средняя температура в большей части региона будет держаться на уровне от -6 до -8 градусов, а на юге столбики термометров покажут в среднем -1…-2 градусов.

Ложная тревога

На фоне бушующей во всём мире пандемии в больницу попал экс-мэр Владивостока.

В среду, 17 февраля, стало известно о госпитализации в Японии бывшего главы приморской столицы Виталия Веркеенко. «Восток-Медиа» в своем материале сообщало, что у экс-мэра начался внезапный приступ кашля, он стал буквально выплёвывать свои лёгкие. Первым делом у отставного градоначальника взяли тест на COVID, однако следов вируса в организме обнаружено не было.

В итоге врачи диагностировали у Веркеенко аллергический трахеит, причины возникновения которого ещё предстоит выяснить.

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Конец эпохи во Владивостоке

Жители столицы Приморского края были вынуждены мириться со сносом Спортивного рынка, а на фоне «общегородской трагедии» разыгралась драма отдельно взятого человека.

Сетования пользователей соцсетей по поводу исчезновения торговых рядов «Восток-Медиа» передавало еще в середине недели.

«Как жаль наш рынок…»; «Ушла эпоха… хоть плачь»; «Построят ещё одну „Калину“… кому это надо», — высказывали горожане свои переживания от увиденного.

Свою дозу негатива получил и общественник Геннадий Антропов. Он случайно забрёл на руины и захотел забрать часть ещё не вывезенного рабочими строительного мусора. Стройматериалы планировалось использовать для облагораживания помещения, выделенного под его фонд помощи инвалидам. Со своим запросом он обратился в администрацию рынка.

Там, в администрации, ему посоветовали убираться восвояси, как писало «Восток-Медиа». Покидая с пустыми руками территорию рынка, мужчина смог-таки найти повод для радости — Антропов вдруг осознал, с каким количеством добрых и неравнодушных людей он сталкивается каждый день.

Это, по его словам, и есть настоящее счастье.

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Чудеса приморской фауны

Появившаяся в пятницу в интернете видеозапись поставила приморских пользователей соцсетей в недоумение — в объектив камеры попал неизвестный зверь.

Ролик был загружен на страницу центра «Амурский тигр» в пятницу и привлёк к себе уйму внимания — жители региона в комментариях пытались угадать, что за таинственное белое животное, похожее на песца, фигурирует на кадрах записи.

Специалисты высказали свою версию, которую передавало «Восток-Медиа». Запечатленный зверь скорее всего был енотовидной собакой-альбиносом или имел какой-то другой генетический дефект, окрасивший его шубку в белый цвет.

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COVID сдаёт позиции

Всю неделю в регионе фиксируется падение заболеваемости коронавирусом.

По данным, которые «Восток-Медиа» публиковало сегодня утром, за последние сутки в Приморье зафиксировано 112 новых случаев заболевания коронавирусом. Ещё в понедельник, 15 февраля, этот показатель достигал 125 человек.

Падение заражаемости в регионе происходит одновременно с ростом количества вакцинированных — краевой минздрав отчитывается об освоении большей части первой партии прививки. К 19 февраля в Приморье было введено уже 31 051 доз «Гам-КОВИД-ВАК», более 5 000 человек прошли полный курс вакцинации.

Ещё неизвестно, помешает ли дальнейшей вакцинации инцидент, произошедшей в одной из больниц Артёма. Как писало «Восток-Медиа», из-за разморозки холодильника, где хранился препарат, какое-то количество доз придётся уничтожить.

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