Итоги недели в Приморье: кровавое 14 февраля, экс-мэр в больнице и неизвестный зверь

По бару тут же распространились слухи: взорвалась граната, пострадавшему оторвало пальцы, которые остались лежать на полу заведения. В пользу этой версии говорило и скорое появление людей, начавших что-то подбирать с пола и складывать в контейнер со льдом. Через некоторое время на место прибыла полиция.