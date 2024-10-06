Итоги недели в Приморье: работа Кожемяко и Шестакова, освящение храма и раненый конь

«Куда ты в 38 рожать собралась, подумай хорошо!» — такие фразы Анна Белкина, жительница Уссурийска слышала часто. Однако с мнением о том, что в возрасте лучше не думать о материнстве, устоявшемся в современном обществе, она категорически не согласна. И считает, что не нужно ставить себя в рамки.