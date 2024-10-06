Итоги недели в Приморье: работа Кожемяко и Шестакова, освящение храма и раненый конь

Posted 6 октября, 08:02
Published 6 октября, 08:02
Modified 6 октября, 08:04
Updated 6 октября, 08:04
В 2024 году еще восемь отдаленных поселков Приморского края будут подключены к высокоскоростному интернету. Это стало возможным благодаря совместным усилиям правительства региона под руководством губернатора Олега Кожемяко и провайдера «Ростелеком».
Все необходимые формальности завершены, и вот впервые за многие десятилетия администрация Владивостока на законных основаниях приступила к вывозу автохлама — брошенных и разукомплектованных машин — с улиц города. Это долгожданное событие для владивостокцев. Об этом заявил глава Владивостока Константин Шестаков.
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Золотые купола Спасо-Преображенского собора символизируют православные и культурные основы приморцев — отметили участники Великого Чина освящения, который прошел 29 сентября. Сотни жителей и гостей Владивостока в этот день посетили новый храм, чтобы приобщиться к священному таинству.
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Огромную морскую хищницу выловили жители Приморского края. Улов оказался настолько большим, что по размерам не уступил моторной лодке.
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