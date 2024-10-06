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Posted 6 октября, 08:02

Published 6 октября, 08:02

Modified 6 октября, 08:04

Updated 6 октября, 08:04

Итоги недели в Приморье: работа Кожемяко и Шестакова, освящение храма и раненый конь

Итоги недели в Приморье: работа Кожемяко и Шестакова, освящение храма и раненый конь

6 октября 2024, 08:02
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Итоги недели
Самые интересные события прошедшей недели, с 30 сентября по 6 октября в обзоре «Восток-Медиа».

Благодаря инициативе губернатора Приморья

В 2024 году еще восемь отдаленных поселков Приморского края будут подключены к высокоскоростному интернету. Это стало возможным благодаря совместным усилиям правительства региона под руководством губернатора Олега Кожемяко и провайдера «Ростелеком».

Восемь поселков Приморья получат доступ к высокоскоростному интернету
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Важное заявление мэра Владивостока

Все необходимые формальности завершены, и вот впервые за многие десятилетия администрация Владивостока на законных основаниях приступила к вывозу автохлама — брошенных и разукомплектованных машин — с улиц города. Это долгожданное событие для владивостокцев. Об этом заявил глава Владивостока Константин Шестаков.

Константин Шестаков: автохлам с улиц Владивостока уберут, работы уже ведутся
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Первый кадетский

Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон принял участие в торжественном мероприятии — присяге кадетов. Первый кадетский класс Росгвардии в школах Приморья появился именно в городе шахтёров и авиаторов в 2023 году.

«На путь служения Отечеству»: ученики Гвардейского класса в Артёме приняли присягу
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Прикасаясь к божественной благодати

Золотые купола Спасо-Преображенского собора символизируют православные и культурные основы приморцев — отметили участники Великого Чина освящения, который прошел 29 сентября. Сотни жителей и гостей Владивостока в этот день посетили новый храм, чтобы приобщиться к священному таинству.

Прикасаясь к божественной благодати: Владивосток стал духовным форпостом в ДФО
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Каково это быть «старородящей»?

«Куда ты в 38 рожать собралась, подумай хорошо!» — такие фразы Анна Белкина, жительница Уссурийска слышала часто. Однако с мнением о том, что в возрасте лучше не думать о материнстве, устоявшемся в современном обществе, она категорически не согласна. И считает, что не нужно ставить себя в рамки.

Каково быть «старородящей» в Приморье — рассказывает 38-летняя «беременяшка»
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«Почему он такой худой?»

В поселке Витязь Приморья на берегу моря обнаружен раненый конь. Очевидцы предполагают, что увечья животное получило в результате нападения полосатого хищника. У жителей Приморья много вопросов к хозяевам лошади.

Кто ранил коня: жители Приморья обсуждают судьбу покалеченной лошади — фото
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Акула размером с лодку

Огромную морскую хищницу выловили жители Приморского края. Улов оказался настолько большим, что по размерам не уступил моторной лодке.

Жуть размером с лодку: гигантскую акулу поймали рыбаки в Приморье — фото
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