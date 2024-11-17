Итоги недели в Приморье: награды молодым героям, новый сквер и самый жаркий год

Posted 17 ноября, 08:08
Published 17 ноября, 08:08
Modified 17 ноября, 08:10
Updated 17 ноября, 08:10
Владивостокские 13-летние школьники, Мирфайзжон Илхомов и Мария Романова, стали настоящими героями после того, как спасли свою сверстницу от похищения и удушения. Заслуженные награды героям вручил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Губернатор Олег Кожемяко лично передал крупную партию дронов, произведенных в Приморском крае, в зону проведения спецоперации. Спецсредства изготовлены во Владивостоке и будут незаменимы в борьбе с противником. Олег Кожемяко рассказал, что беспилотники помогут выявлять вражеские цели.
На Дальнем Востоке восстанавливается поголовье пчел после их массовой гибели в 2023 году. Главная задача пчеловодов при этом — увеличить объемы производства органического меда до 12 тысяч тонн.
В Приморье ужесточат требования к работе перевозчиков мусора. Контролировать их будут объективнее, сообщает правительство Приморского края. В краевом правительстве прошёл штаб по ТКО, председателем выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Генеральный консул Индии Сиддартх Гаурав встретился с мэром Владивостока Константином Шестаковым. В администрации города прошли переговоры о перспективах сотрудничества в области экономики, спорта, образования и культуры.
Большой праздник состоялся 15 ноября для жителей Третьей Рабочей во Владивостоке — здесь в торжественной обстановке открылся новый сквер «Тобольский». Благоустройство территории пришлось по душе горожанам, а мэр Константин Шестаков заявил, что это только первый этап проекта.
Приморский край только отошел после серьезных испытаний дождями. В то время как мир сталкивается с рекордными природными катаклизмами, эксперты предупреждают, что 2025 год может стать самым жарким в истории человечества — что ждет нас впереди и как стихия продолжит влиять на нашу жизнь?