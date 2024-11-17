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Posted 17 ноября, 08:08

Published 17 ноября, 08:08

Modified 17 ноября, 08:10

Updated 17 ноября, 08:10

Итоги недели в Приморье: награды молодым героям, новый сквер и самый жаркий год

Итоги недели в Приморье: награды молодым героям, новый сквер и самый жаркий год

17 ноября 2024, 08:08
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые интересные события этой недели, с 11 по 17 ноября в обзоре «Восток-Медиа».

Награды молодым героям

Владивостокские 13-летние школьники, Мирфайзжон Илхомов и Мария Романова, стали настоящими героями после того, как спасли свою сверстницу от похищения и удушения. Заслуженные награды героям вручил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Молодые герои из Владивостока получили награды за спасение школьницы
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Приморские дроны помогают фронту

Губернатор Олег Кожемяко лично передал крупную партию дронов, произведенных в Приморском крае, в зону проведения спецоперации. Спецсредства изготовлены во Владивостоке и будут незаменимы в борьбе с противником. Олег Кожемяко рассказал, что беспилотники помогут выявлять вражеские цели.

Дроны, произведенные в Приморье, помогают фронту: очередную партию передал глава края
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Поголовье пчёл восстанавливают в Приморье

На Дальнем Востоке восстанавливается поголовье пчел после их массовой гибели в 2023 году. Главная задача пчеловодов при этом — увеличить объемы производства органического меда до 12 тысяч тонн.

60 тысяч пчелосемей произведут тысячи тонн мёда для Приморья
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Мусорная реформа на контроле

В Приморье ужесточат требования к работе перевозчиков мусора. Контролировать их будут объективнее, сообщает правительство Приморского края. В краевом правительстве прошёл штаб по ТКО, председателем выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Мусорная реформа» проходит в Приморье: требования к работе перевозчиков ужесточат
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Владивосток и Индия укрепляют сотрудничество

Генеральный консул Индии Сиддартх Гаурав встретился с мэром Владивостока Константином Шестаковым. В администрации города прошли переговоры о перспективах сотрудничества в области экономики, спорта, образования и культуры.

Константин Шестаков и посол Индии Сиддартх Гаурав обсудили сотрудничество стран
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Долгожданный новый сквер во Владивостоке

Большой праздник состоялся 15 ноября для жителей Третьей Рабочей во Владивостоке — здесь в торжественной обстановке открылся новый сквер «Тобольский». Благоустройство территории пришлось по душе горожанам, а мэр Константин Шестаков заявил, что это только первый этап проекта.

«Мы давно этого ждали» — жители Владивостока радуются новому скверу
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Самый жаркий год

Приморский край только отошел после серьезных испытаний дождями. В то время как мир сталкивается с рекордными природными катаклизмами, эксперты предупреждают, что 2025 год может стать самым жарким в истории человечества — что ждет нас впереди и как стихия продолжит влиять на нашу жизнь?

Что ждет Приморье? — 2025 год станет самым жарким в истории
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