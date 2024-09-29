Итоги недели в Приморье: визит Кожемяко в Москву, концерт МакSим и штрафы «за аборты»

Posted 29 сентября, 07:41
Published 29 сентября, 07:41
Modified 29 сентября, 08:13
Updated 29 сентября, 08:13
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел серию важных встреч в ходе рабочей поездки в Москву. Глава региона обсудил с руководством федеральных ведомств и парламентариями вопросы создания международной ТОР, реформы системы обращения с ТКО, модернизации энергетической инфраструктуры края.
По итогам визита достигнут ряд договоренностей и приняты конкретные решения, направленные на ускоренное развитие Приморья. В частности, инициативы Олега Кожемяко по созданию международной ТОР будут рассмотрены Госдумой в рамках второго чтения соответствующего законопроекта.
23 сентября глава Владивостока Константин Шестаков отметил 42-й День рождения. Молодежь города подготовила для мэра необычное видеопоздравление, выполненное в стиле «зумеров» и наполненное современным сленгом.
«Вы настоящий сигма», «Мы шипперим вас только с нашим городом», — такие слова звучали в адрес именинника. Владивостокцы желают Константину Владимировичу и дальше так же успешно и с любовью управлять городом.
Законодательное Собрание Приморского края приняло закон, вводящий административную ответственность за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Теперь за уговоры сделать аборт, исходящие от работодателей или чиновников, будут налагаться крупные штрафы.
Инициатива призвана защитить здоровье женщин и способствовать повышению рождаемости в регионе. При этом закон не распространяется на врачебные рекомендации и семейные отношения.
29 сентября 2024 года войдет в историю Владивостока как день Великого освящения Спасо-Преображенского собора. Торжественная церемония началась рано утром с крестного хода вокруг храма и праздничной литургии. Она собрала тысячи верующих со всего Приморья и из-за рубежа.
Освящение собора, строительство которого велось несколько лет, стало долгожданным событием для православных приморцев. Теперь этот величественный храм станет новым духовным центром и украшением Владивостока.
Двадцать пятый ежегодный День тигра прошел во Владивостоке 29 сентября. Праздник начался с красочного шествия по Набережной Цесаревича. Сотни горожан в костюмах тигров прошли колоннами, привлекая внимание к проблеме сохранения популяции этих редких хищников.
На набережной развернулся настоящий тигриный карнавал — десятки «квадроберов» в полосатых костюмах передвигались на четвереньках, подражая повадкам амурских тигров. Кульминацией праздника стал конкурс на самый громкий тигриный рык, в котором приняли участие сотни владивостокцев.
Певица Макsим, кумир молодежи начала 2000-х, стала хедлайнером фестиваля «Приморские муссоны» (18+) во Владивостоке. Концерт, прошедший 28 сентября, собрал тысячи поклонников таланта артистки.
Публика с восторгом подпевала любимым хитам, а некоторым счастливицам даже удалось спеть вместе с Макsим на одной сцене. Выступление завершилось легендарной песней «Знаешь ли ты», которую исполнили тысячи голосов.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 крупнейших частных компаний России по итогам 2023 года. Приморский край представлен в нем двумя компаниями, занявшими 54 и 60 места по размеру чистой прибыли. Годом ранее приморские фирмы показали еще более впечатляющие результаты, войдя в топ-50 рейтинга.
Лососевая путина-2024 подходит к концу, но уловы приморских рыбаков оказались значительно ниже ожидаемых. Вместо прогнозируемых наукой 320 тысяч тонн удалось добыть лишь чуть более 220 тысяч тонн красной рыбы.
Причины провала путины предстоит выяснить отраслевым НИИ. Но в Росрыболовстве заверили, что даже такого улова хватит, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок рыбой и икрой.
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