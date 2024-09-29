Итоги недели в Приморье: визит Кожемяко в Москву, концерт МакSим и штрафы «за аборты»

29 сентября 2024 года войдет в историю Владивостока как день Великого освящения Спасо-Преображенского собора. Торжественная церемония началась рано утром с крестного хода вокруг храма и праздничной литургии. Она собрала тысячи верующих со всего Приморья и из-за рубежа.